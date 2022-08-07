كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري تحقيقا

2022-08-07 / 15:54
0
هبة بريس _ وكالات

وعدت كندا بإجراء تحقيق في حادثة “غير مقبولة” تتعلق بقيام شرطتها بتوقيف دبلوماسية سنغالية في ضواحي أوتاوا، خلافا للقواعد الدولية، في خطوة دانتها دكار معتبرة أنها “عمل عنصري”.

وكانت وزارة الخارجية السنغالية أعلنت الجمعة أنها استدعت القائم بالأعمال في السفارة الكندية في العاصمة دكار “للتنديد بشدة بالعمل العنصري والوحشي”.

وردت وزارة الخارجية الكندية في بيان السبت: “نشعر بقلق بالغ إزاء المعاملة المفترضة لدبلوماسية سنغالية من قبل دائرة شرطة مدينة غاتينو (في ضواحي العاصمة أوتاوا)”. وأضافت أن “ما حدث هو ببساطة غير مقبول”.

وقالت دكار إن الشرطة الكندية داهمت منزل الدبلوماسية السنغالية الثلاثاء ومارست ضدها “عنفا جسديا ومعنويا مهينا”.

وأكدت حكومة جاستن ترودو أن “كندا تشدد على التزامها جديا باتفاقية فيينا” حول حقوق الدبلوماسيين، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تحكم العلاقات الدبلوماسية منذ أكثر من ستين عاما و”تنص على عدد من الحصانات للدبلوماسيين، بما في ذلك ضد أي شكل من الاعتقال”.

وأعلنت حكومة مقاطعة كيبيك حيث وقع الحادث، مساء السبت، فتح تحقيق من قبل مكتب التحقيقات المستقلة (إدارة أجهزة الشرطة في كيبيك) بعد “تدخل لرجال الشرطة يثير تساؤلات” ضد “المستشارة الأولى في سفارة السنغال بكندا”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل.. وتتوعد بجعل “غلاف غزة” “غير قابل للحياة”

“سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل..…

2022-08-07 / 15:23
Photo of التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة تبدأ مساء الأحد

التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة…

2022-08-07 / 14:36
Photo of في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

2022-08-07 / 13:43
Photo of دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله بتهمة القتل

دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله…

2022-08-07 / 13:38
Photo of موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

2022-08-07 / 11:56
Photo of ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31 بينهم ستة أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31 بينهم ستة…

2022-08-07 / 11:10
Photo of رابع حالة قتل لمسلم في “نيو مكسيكو” بأمريكا.. جرائم مستهدفة

رابع حالة قتل لمسلم في “نيو مكسيكو” بأمريكا.. جرائم…

2022-08-07 / 10:12
Photo of مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

2022-08-07 / 09:52
Photo of ردود الأفعال على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

ردود الأفعال على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

2022-08-07 / 09:40
Photo of الجزائر تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية

الجزائر تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي…

2022-08-07 / 09:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق