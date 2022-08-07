بطولة العالم لألعاب القوى للشباب..صلاح الدين بن يزيد يحرز برونزية للمغرب

2022-08-07 / 15:21
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هبة بريس

أحرزالعداء المغربي صلاح الدين بن يزيد، مساء أمس السبت، الميدالية البرونزية لسباق 3000 م موانع، وذلك خلال منافسات النسخة ال 19 من بطولة العالم لألعاب القوى للشباب المنظمة بمدينة كالي بكولومبيا.

وجاء فوز العداء بن يزيد ، الذي يملك أفضل إنجاز عالمي للسنة في فئة الشباب ، بهذه الميدالية بعد احتلاله المركز الثالث بتوقيت قدره 8 د و40 ث و62 جزء من المائة.

وأحرز الاثيوبي صامويل دوغونا الميدالية الذهبية (8 د و37 ث و 92 /100 ) ، متبوعا بمواطنه صامويل فيريو الذي توج بالميدالية الفضية (8 د و 39 ث و 100/11).

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