Palestinians gather at the scene where senior commander of Islamic Jihad militant group Khaled Mansour was killed in Israeli strikes, in Rafah in the southern Gaza Strip, August 7, 2022. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة تبدأ مساء الأحد

2022-08-07 / 14:36
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هبة بريس _ وكالات

نقلت وكالة رويترز، الأحد، عن مصدر أمني مصري لم تسمه، إعلانه “موافقة إسرائيل على هدنة في غزة اقترحها الوسيط المصري”.

ونقلت عن مسؤول فلسطيني، لم تسمه أيضا، قوله إن “هدنة غزة ستبدأ الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)”.

وذكر مصدران أمنيان مصريان لرويترز، السبت، أن “وفدا من المخابرات المصرية برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق وصل إلى إسرائيل، السبت، وسيسافر إلى غزة لإجراء محادثات وساطة”.

وأضافا أنهما يأملان في التوصل لوقف لإطلاق النار لمدة يوم من أجل إجراء المحادثات.

وقال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لرويترز في ساعة متأخرة من مساء السبت “بذلت جهود مكثفة هذا المساء واستمعت الحركة إلى الوسطاء لكن هذه الجهود لم تتوصل إلى اتفاق بعد”.

وارتفعت حصيلة القتلى في تبادل القصف بين إسرائيل وحركة “الجهاد” في قطاع غزة الأحد إلى 31 شخصا بينهم ستة أطفال.

وكشفت وزارة الصحة في القطاع أن الغارات التي تشنها إسرائيل منذ الجمعة أودت بحياة هؤلاء الأشخاص وأسفرت عن 215 جريحا، ولكن إسرائيل نفت ذلك.

وتعترض إسرائيل على هذه الحصيلة، مؤكدة من جانبها أن أطفالا فلسطينيين قتلوا، السبت، بصاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي باتجاه إسرائيل وفشل في الوصول إلى هدفه.

وجاء في بيان صادر عن رئيس هيئة الإعلام الوطنية الإسرائيلية أن “مقتل الفلسطينيين الثمانية في جباليا الليلة الماضية (السبت) نجم عن إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية فلسطينية وليس عن غارة جوية إسرائيلية”. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم ينفذ أي هجوم في جباليا في الوقت المذكور.

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تعليق واحد

  1. اتركوا حماس والجهاد الإسلامي يكذبون على كالمرات السابقة يبدأون بإطلاق الصواريخ يختبؤون وسط السكان تأتي إسرائيل تقصف المباني تخبز السكان وبعدها يبدأون بتسويق الخرافات بانهم انتصروا على إسرائيل. أربعة وثلاثين فلسطينيا استشهدوا وصفر من الإسرائيلين.

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