Palestinians gather at the scene where senior commander of Islamic Jihad militant group Khaled Mansour was killed in Israeli strikes, in Rafah in the southern Gaza Strip, August 7, 2022. REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة تبدأ مساء الأحد

2022-08-07 / 14:36
0
هبة بريس _ وكالات

نقلت وكالة رويترز، الأحد، عن مصدر أمني مصري لم تسمه، إعلانه “موافقة إسرائيل على هدنة في غزة اقترحها الوسيط المصري”.

ونقلت عن مسؤول فلسطيني، لم تسمه أيضا، قوله إن “هدنة غزة ستبدأ الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت غرينتش)”.

وذكر مصدران أمنيان مصريان لرويترز، السبت، أن “وفدا من المخابرات المصرية برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق وصل إلى إسرائيل، السبت، وسيسافر إلى غزة لإجراء محادثات وساطة”.

وأضافا أنهما يأملان في التوصل لوقف لإطلاق النار لمدة يوم من أجل إجراء المحادثات.

وقال مسؤول في حركة الجهاد الإسلامي لرويترز في ساعة متأخرة من مساء السبت “بذلت جهود مكثفة هذا المساء واستمعت الحركة إلى الوسطاء لكن هذه الجهود لم تتوصل إلى اتفاق بعد”.

وارتفعت حصيلة القتلى في تبادل القصف بين إسرائيل وحركة “الجهاد” في قطاع غزة الأحد إلى 31 شخصا بينهم ستة أطفال.

وكشفت وزارة الصحة في القطاع أن الغارات التي تشنها إسرائيل منذ الجمعة أودت بحياة هؤلاء الأشخاص وأسفرت عن 215 جريحا، ولكن إسرائيل نفت ذلك.

وتعترض إسرائيل على هذه الحصيلة، مؤكدة من جانبها أن أطفالا فلسطينيين قتلوا، السبت، بصاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي باتجاه إسرائيل وفشل في الوصول إلى هدفه.

وجاء في بيان صادر عن رئيس هيئة الإعلام الوطنية الإسرائيلية أن “مقتل الفلسطينيين الثمانية في جباليا الليلة الماضية (السبت) نجم عن إطلاق فاشل لقذيفة صاروخية فلسطينية وليس عن غارة جوية إسرائيلية”. وأكد الجيش الإسرائيلي أنه لم ينفذ أي هجوم في جباليا في الوقت المذكور.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كورونا ..تسجيل 121 إصابة جديدة ووفاة واحدة خلال 24 ساعة

كورونا ..تسجيل 121 إصابة جديدة ووفاة واحدة خلال 24…

2022-08-07 / 17:09
Photo of مباشرة بعد تعيين مدير جديد… مستعجلات سطات بلا أطباء مداومة

مباشرة بعد تعيين مدير جديد… مستعجلات سطات بلا أطباء…

2022-08-07 / 15:58
Photo of كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري تحقيقا

كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري…

2022-08-07 / 15:54
Photo of “سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل.. وتتوعد بجعل “غلاف غزة” “غير قابل للحياة”

“سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل..…

2022-08-07 / 15:23
Photo of في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

2022-08-07 / 13:43
Photo of دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله بتهمة القتل

دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله…

2022-08-07 / 13:38
Photo of طلبة الطب يطالبون الحكومة بإدراجهم ضمن نظام “منحتي”

طلبة الطب يطالبون الحكومة بإدراجهم ضمن نظام “منحتي”

2022-08-07 / 13:35
Photo of موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

2022-08-07 / 11:56
Photo of شواطئ الجنوب…عندما تعانق الأمواج الجبال وسحر الجمال

شواطئ الجنوب…عندما تعانق الأمواج الجبال وسحر الجمال

2022-08-07 / 11:51
Photo of ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31 بينهم ستة أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31 بينهم ستة…

2022-08-07 / 11:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق