في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

هبة بريس

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية الكوديفوار، الحسن درمان واتارا، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أصدق المتمنيات للرئيس واتارا بموفور الصحة والهناء، وللشعب الإيفواري بالرفاه والازدهار.

ومما جاء في برقية الملك: “أغتنم هذه المناسبة لأشيد بأواصر الأخوة والتضامن العريقة التي يقوم عليها التعاون المتميز بين بلدينا، مؤكدا لفخامتكم عزمي القوي على مواصلة عملنا المشترك من أجل تعزيز شراكتنا الإستراتيجية والإسهام في بناء قارة إفريقية موحدة ومزدهرة”.

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