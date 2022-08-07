دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله بتهمة القتل

2022-08-07 / 13:38
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت الشرطة البرازيلية أنها أوقفت دبلوماسيا ألمانيا، السبت، بتهمة قتل زوجه البلجيكي في منزلهما في ريو دي جانيرو.

وقالت الشرطة إن أوفي هربرت هان، الدبلوماسي في قنصلية ألمانيا في ريو دي جانيرو، أبلغ السلطات بأن زوجه البلجيكي فالتر هنري ماكسيميليان بيو سقط فجأة ليل الجمعة السبت، وأصيب بجروح في رأسه أدت إلى وفاته.

ولكن حسب النتائج الأولية بعد فحص جثة الزوج وفي شقة الزوجين في حي إيبانيما الراقي، تبين أن القتيل تعرض لضرب مبرح.

وقالت الضابطة في الشرطة كاميلا لورينكو في تعليقات نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي للشرطة المحلية في ريو دي جانيرو إن “رواية الأحداث التي قدمها القنصل التي تفيد بأن الضحية وقع أرضا لا تتوافق مع استنتاجات تقرير الطب الشرعي”.

وأضافت “لوحظت كدمات في أماكن عدة بما في ذلك على الصدر تتناسب مع آثار دوس بالأقدام وكذلك جروح تشير إلى هجوم بجسم أسطواني”.

ونشر حساب الشرطة المحلية على إنستغرام صورا لما يبدو أنه بقع دماء على الأرض والأثاث في شقة الزوجين.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن هان حاول تنظيف مسرح الجريمة قبل وصول الشرطة.

وقد أبلغ الشرطة بعد ذلك بأن زوجه كان يشرب الكحول بكثرة، وتناول حبوبا منومة.

ووقع الحادث قبل أسبوع من عيد الميلاد الثالث والخمسين لبيو حسب صورة لبطاقة هويته، نشرتها الصحافة البرازيلية.

ولم ترد السفارة الألمانية في برازيليا على الفور على طلبات وكالة فرانس برس للحصول على معلومات

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