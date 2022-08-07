طلبة الطب يطالبون الحكومة بإدراجهم ضمن نظام “منحتي”

2022-08-07 / 13:35
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هبة بريس – الرباط

بعد سلسلة طويلة من الشد والجدب بين الحكومة وطلبة كليات الطب والصيدلة بالمغرب، امتدت لسنوات شهدت اضرابات واعتصامات وسلسلة من الوقفات الاحتجاجية وصولا إلى إبرام اتفاق مع وزارة الصحة والتعليم العالي، من بين بنود الاتفاق تمكين طلبة كليات الطب والصيدلة للسنة السادسة والسابعة من منحة التعليم العالي “منحتي” والتي كانو محرومون منها.
وتلقى طلبة الطب وعودا بمنحهم منحة كاملة  للسنة السابعة طب والسادسة صيدلة، إسوة بباقي الطلبة خاصة المقبلين منهم على إعداد أطروحة الدكتوراه للتخرج، وتم التنصيص على ذلك في قوانين صادقت عليها الحكومة والبرلمان منذ سنتي 2019 و 2020.
غير أن الحكومة ارجأت تنفيذ المتفق عليه والمقرر بمقتضى القانون وتملصت من تنفيذ ذلك حسب مصادر طلابية داخل كليات الطب تحدثت لجريدة “هبة بريس”، حيت تفاجؤو مؤخرا بتمكين فوج 2022 من هذه المنح واستثناء الأفواج السابقة، رغم التزام الحكومة والوزارة اخلاقيا حسب تعهداتها واتفاقها معهم، وقانونيا بالنظر للتعديلات القانونية التي اقرتها والتي تكفل لهم الاستفاذة منها، بصرفها لهم قريبا.
وأضافت ذات المصادر أن الوزارة والحكومة تتملص منذ مايزيد عن سنتين من تنفيذ التزاماتها تجاه هذه الفئة من الأطباء والذين يبدلون مجهودات جبارة في المستشفيات الإقليمية والجهوية والجامعية كمناوبين في المستعجلات وباقي الأقسام الأخرى، خاصة في مرحلة كوفيد19، التي قدمو فيها تضحيات كبيرة، فضلا عن ارتباطهم بالتحصيل العلمي واعداد أطروحات تخرجهم.
وطالب الطلبة المعنيين من الوزارة والحكومة الإيفاء بوعودها، وتمكينهم من منحة التعليمم العالي “منحتي” في أقرب وقت، حتى يتسنى لهم اعداد ملفات مناقشاتهم واتمام دراستهم في كليات الطب إسوة بباقي طلبة التعليم العالي

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