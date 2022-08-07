غرابة .. “البيجيدي” يدعو لوقف التطبيع مع إسرائيل !!!
طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بوقفى العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل .
وفي محاولة منه للعب على حبل هذا الملف أكد حزب العدالة والتنمية “الموقف الثابت، والذي لم ولن يتغير، الداعم للمقاومة الفلسطينية والرافض للتطبيع”، مضيفا أن “التطبيع إنما يشجع الاحتلال الاسرائيلي على المضي في سياسته الإجرامية والعنصرية والتوسعية، ويوفر له الشعور بالمناعة لارتكاب المزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ويعطل حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
ووجهت الأمانة العامة التحية “للمقاومة الوطنية والشعبية الفلسطينية ولجهودها في المواجهة الباسلة للاحتلال ومواصلة إفشال مخططاته الاستعمارية في فلسطين والقدس والأقصى”، مضيفة أنها تجدد الدعوة لكل الفصائل الفلسطينية إلى “الوحدة والتعبئة لمواجهة العدو الصهيوني ومخططاته الإجرامية”، حسب ما جاء في البيان الذي يحمل توقيع رئيس الحكومة الأسبق.
ويحاول الحزب ذو مرجعية إسلامية ان يتناسى انه اول حزب يتخد خطوة التطبيع بقيادة سعد الدين العثماني وهي المرحلة التي تجنب فيها ” البيجيدي ” موقف صريح مباشر حيال التطبيع بدليل انه بعد يومين من اعلان الربا، بشأن اسرائيل أصدر الحزب بيانا لم يتطرق فيه إلى تلك الخطوة مباشرة.
وفي كل مرة يحاول هذا التنظيم الحزبي مناقضة مواقفه ؛ كما الحال بالنسبة لهذا الموضوع او موضوع تحرير اسعار المحروقات ما يعني ان الحزب يتعامل بروح براغماتية ما بين معادلة البقاء الى جانب السلطة والمحافظة على الكتلة الانتخابية”.
والظاهر أن “الحزب يبرر كل شيء ويدعي المظلومية، فضلا عن صراع داخلي انتجته المواقف المتباينة والتي تتحول امام العلن الى ” مزايدة السياسية”
ولا يستطيع الحزب تحمل مسؤوليته السياسية، والكف عن الاستمرار في تبني مواقف التبرير
16 تعليقات
ليست هناك لا سياسة لا مصلحة الشعب في المغرب بل هناك مصلحة الشخص ، كل مسؤول يفعل ما بوسعه لاغراضه الشخصية ثم يتوارى عن الأنظار. لا حول ولا قوة إلا بالله.
لنكن واقعيين وبعيدا عن الغوغاء، مسألة التطبيع من التطبيع هي مسألة سيادية من يتخذ فيها القرار هي السلطات العليا اما الأحزااب، وان تمت استشارتها، فلا يمكن لها اتخاذ القرار في مثل هذه المسائل.
القضية الوطنية قبل كل شي مرحبا بجميع الدول التي تقف إلى جانب المغرب في قضيته الوحدة الترابية ولا لمن يساند المرتزقة وجارة الشر الشرقية
ههه مصلحة المغرب فوق الجميع
المغرب اولا واخيرا
تازة قبل غزة
من اراد مساندة فلسطين هذه هي المناسبة ليلتحق فورا بميدان الحرب وليس التستر وراء الشعارات الفارغة الخاوية الجوفاء
ننتظر التحاق المساندين بفلسطين ههههه
كان العثماني وزيرا اولا وكانت هناك ضغوطات عليه من هرم السلطة حتى يمضي على التطبيع واي احد مكانه من المغاربة لفعل مثل مافعل،العثماني
بل يجب القول بغرابة الاسلام في هده الدولة
فين العجب أولا عندما وقع المغرب على التطبيع بقلم رئيس الحكومة المغربية الاستاذ العثماني كان هذا الاخير يمثل الحكومة وليس الحزب فرقوا يا ناس بين العمل الحزبي والعمل الحكومي التوقع التطبيع كان من الحكومة وليس من الحزب فين العجب يا ناس علينا ان نكون منطقيين مع انفسنا التطبيع شيء
وأين نسيتم الاحزاب الأخرى وأين المشكلة في التنديد او قطع العلاقة مع الصهاينة اخواننا الفلسطينيين يقتلون وتستغربون من البيجيدي
لماذا نحلل للآخر اتخاذ موقف ثم تغييره؟!
أليست السياسة كمصطلح يشبه النفاق في الفعل؟!
ماكرون مثلا يجالس بوتين مطئطئ الراس لكنه حينما ياخذ الكلمة في البرلمان الأوروبي يكيل لصديق الامس كل الأوصاف القدحية!!
اسرائيل اليوم تذكر بعضنا بانها دولة دموية بامتياز و تقتل الاطفال و تختلف الذارئع لذلك!!
من منا يتحمل ان يفقد بنته التي وشحت بالأمس لأنها اخذت الثانوية بامتياز؟! من منا يستطيع بعد ان يحمل طفلة الى قبرها بين يديه ثم يقول اما مع التطبيع؟!
ان اكبر كارثة تشهدها الإنسانية هي ما اصاب الظمائر!!
ستضلون تسبون حزب العدالة والتنمية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها و أنتم تعلمون علم اليقين أن إبرام معاهدة الصلح مع بني صهيون لا علاقة لهذا الحزب به و ما كان له أن يقرر إلا ما (فرض) عليه.
أبواق السوء مثلكم أزحتم العدالة والتنمية من الحكومة و رغم ذالك لم يشف ذالك غليلكم.
ساء ما تفعلون
Taj
البيجيدي يدعو الى وقف التطبيع مع إسرائيل!؟! أليس العثماني هو من اعلن التطبيع مع إسرائيل.؟؟؟
اذا اوقف المغرب التطبيع مع اسرائيل ،يجب عليكم ان تقولوا ايضا ،ان على المغرب ان يسترجع العلاقة مع الجزائر ،اليس كذلك ؟؟!!!
اذا فمن هو العدو. ومن هو الصديق ؟؟
أليست الجزاءر هي العدو اللدود للمغرب على جميع المستويات ،وهي جارة السوء والشر التي تريد تقسيم المغرب وخراب المغرب؟؟؟؟؟!!!! .
و أليست اسرائيل هي صديقة المغرب ،والتي لم نرى منها الا الخير وحسن النية والاستثمارات الخ….واغلب المواطنين في اسرائيل هم مغاربة وهم مستعدون للدفاع عن المغرب لصون وحدته الترابية في الصحراء المغربية .
ونقول لهؤلاء الاحزاب وكل من يدور في فلكهم:انتم لستم الا شردمة من الخونة الاغبياء والبلداء .ولا تعرفون حتى مصلحة بلدكم ولا شعبكم.و تازة قبل غزة .وانتم الى مزبلة التاريخ.فلا تمثلون المغرب ولا المغاربة في اي شيء . وكلامكم مردود عليكم.كونوا تحشمو شي شويا على عرضكم.!!!؟؟؟؟
Que est CE qu’il y a de bizzare dans cette demanded, je trouve plutot le sujet de l article qui bizzare….
لا يهمنا ما يكتبه الإعلام الموجه فهو موجه لتباع أجندة غربية لا مصالح المغرب إذا كانت حقا هذه الدولة مع الأمة الإسلامية فيجب ان تقف مع اخوانها في الملة وليس مع الصهاينة الغريب في الأمر من يطبل لتطبيع مع اعدا الله و الإنسانية
الى الذباب اعلاه
ايا كان دينكم، ولو لم يكن لكم دين، يكفي ان تكون لديكم ذرة انسانية لتقززوا من وضع اليد في اياد غارقة بالدماء، دماء الرضع و الاطفال و الابرياء
من أين يأتي رئيس الحكومة؟
من الحزب الحزب له مبادئ وثوابت وقناعات لا تتغير ولاتتبدل وليكن ما يكون اذا كان الحزب فعلا له مبادئ وليس مصالح اومنافع….
مشكلتنا نحن هي ان الظرف او المصلحة أو لحاجة في نفس يعقوب هي التي تغير المواقف
وهذا هو النفاق البين