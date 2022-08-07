ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31 بينهم ستة أطفال

2022-08-07 / 11:10
1
هبة بريس _ متابعة

استُشهد فلسطينيان اليوم الأحد في غارة إسرائيلية على منزل سكني في شمال قطاع غزة بحسب ما أفادت مصادر طبية، ما رفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان يوم الجمعة، إلى 31 شهيدا، و265 جريحا بينهم ستة أطفال وأربع سيدات.

وذكرت مصادر محلية أن مسعفين وعمال إنقاذ انتشلوا جثتي شابين من تحت أنقاض منزل تم تدميره في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد أعلنت صباح الأحد، أن طواقمها انتشلت جثامين 7 أشخاص، بينهم فتى وسيدتان، من منزل قصفته مقاتلات إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مساء السبت.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البُزُم: “انتهاء أعمال إخلاء جميع من كان في المنزل الذي دمرته مقاتلات طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيه الليلة الماضية في حي الشعوت بمخيم رفح جنوب قطاع غزة، حيث استمر عمل فرق الإنقاذ ما يزيد عن ثمانية ساعات من العمل المتواصل”.

وأضاف: “تم إخلاء سبعة شهداء، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما، وسيدتان”.

هذا ودمّرت مقاتلات حربية إسرائيلية، الأحد، منزلين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

2022-08-07 / 18:23
Photo of انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في الصين

انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في…

2022-08-07 / 17:15
Photo of كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري تحقيقا

كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري…

2022-08-07 / 15:54
Photo of “سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل.. وتتوعد بجعل “غلاف غزة” “غير قابل للحياة”

“سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل..…

2022-08-07 / 15:23
Photo of التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة تبدأ مساء الأحد

التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة…

2022-08-07 / 14:36
Photo of في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

2022-08-07 / 13:43
Photo of دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله بتهمة القتل

دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله…

2022-08-07 / 13:38
Photo of موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

2022-08-07 / 11:56
Photo of رابع حالة قتل لمسلم في “نيو مكسيكو” بأمريكا.. جرائم مستهدفة

رابع حالة قتل لمسلم في “نيو مكسيكو” بأمريكا.. جرائم…

2022-08-07 / 10:12
Photo of مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

مئات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى

2022-08-07 / 09:52

تعليق واحد

  1. انهم قتلة الرضع والاطفال، يتلذذون برؤية الدماء تراق هؤلاء الارهابيون و الخونة الذين يعبدونهم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق