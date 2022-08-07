ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31 بينهم ستة أطفال

هبة بريس _ متابعة

استُشهد فلسطينيان اليوم الأحد في غارة إسرائيلية على منزل سكني في شمال قطاع غزة بحسب ما أفادت مصادر طبية، ما رفع حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان يوم الجمعة، إلى 31 شهيدا، و265 جريحا بينهم ستة أطفال وأربع سيدات.

وذكرت مصادر محلية أن مسعفين وعمال إنقاذ انتشلوا جثتي شابين من تحت أنقاض منزل تم تدميره في غارة إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال القطاع.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، قد أعلنت صباح الأحد، أن طواقمها انتشلت جثامين 7 أشخاص، بينهم فتى وسيدتان، من منزل قصفته مقاتلات إسرائيلية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة مساء السبت.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية إياد البُزُم: “انتهاء أعمال إخلاء جميع من كان في المنزل الذي دمرته مقاتلات طائرات الاحتلال الإسرائيلي على رؤوس ساكنيه الليلة الماضية في حي الشعوت بمخيم رفح جنوب قطاع غزة، حيث استمر عمل فرق الإنقاذ ما يزيد عن ثمانية ساعات من العمل المتواصل”.

وأضاف: “تم إخلاء سبعة شهداء، بينهم فتى يبلغ من العمر 14 عاما، وسيدتان”.

هذا ودمّرت مقاتلات حربية إسرائيلية، الأحد، منزلين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0