رابع حالة قتل لمسلم في “نيو مكسيكو” بأمريكا.. جرائم مستهدفة

2022-08-07 / 10:12
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هبة بريس

تحقق الشرطة بولاية نيو مكسيكو في أمريكا، ووكالات اتحادية، في مقتل أربعة مسلمين، لتحديد ما إذا كانت هذه الجرائم التي وقع آخرها مساء الجمعة، 5 أغسطس/آب 2022، مرتبطة ببعضها، في الوقت الذي وصفتها حاكمة الولاية بأنها “جرائم قتل مستهدفة”.

قائد شرطة مدينة “البوكيرك” في نيو مكسيكو، هارولد ميدينا، قال في تصريح للصحفيين، امس السبت 6 إن “شابا من الجالية المسلمة قُتل”.

لم يتم الكشف عن اسم القتيل وملابسات الجريمة، وقالت الشرطة إنه في الحالات الثلاث السابقة نصبت كمائن للضحايا وأطلقت النار عليهم دون سابق إنذار.

أشار ميدينا أيضاً إلى أنه من المحتمل أن جريمة قتل الشاب مرتبطة بجرائم القتل الثلاث السابقة.

كانت الشرطة في ولاية نيو مكسيكو قد قالت في وقت سابق، إنه يبدو أنه تم استهداف المسلمين الثلاثة الآخرين، الذين لقوا حتفهم في أكبر مدن الولاية خلال الأشهر التسعة الماضية بسبب دينهم وانتمائهم العرقي.

من جانبها، قالت ميشيل لوجان جريشام، حاكمة ولاية نيو مكسيكو، على تويتر، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، إن “القتل الذي استهدف المسلمين المقيمين في البوكيرك يثير غضباً شديداً، وغير مقبول على الإطلاق”.

أضافت لوجان أنها أرسلت أفراداً إضافيين من شرطة الولاية إلى البوكيرك للمساعدة في التحقيق.

كان قد قُتل اثنان من رواد مسجد بالرصاص في البوكيرك، في أواخر يوليو/تموز وأوائل أغسطس/آب 2022، وقالت الشرطة إن هناك “احتمالاً قوياً” بأن يكون مقتلهما مرتبطاً بمقتل مهاجر أفغاني، في نوفمبر/تشرين الثاني 2021

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