الجزائر تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية

2022-08-07 / 09:25
8
هبة بريس

قالت الجزائر إن “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة بكين هي الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها”.

وفي بيان لوزارة الخارجية الجزائرية تضمن تصريحا لسفير الجزائر لدى بكين، حسن رابحي، ردا على سؤال من الصحافة الصينية حول تطورات قضية تايوان، على هامش زيارة دبلوماسيين من دول إسلامية إلى مقاطعة شينغيانغ، قال السفير الجزائري، إن “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها”.

وأضاف السفير: “سيادة الصين على تايوان منصوص عليها صراحة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 في عام 1971”.

وتابع: “منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، أقامت 181 دولة، من بينها الولايات المتحدة، علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة”.

واعتبر السفير رابحي، أن “مبدأ صين واحدة هو إجماع عالمي للمجتمع الدولي وقاعدة أساسية تحكم العلاقات الدولية”، حسب بيان الخارجية الجزائرية.

والخميس، نفذ الجيش الصيني مناورات وتدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية في المياه والمجال الجوي حول تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ، الاثنين الماضي.

ودبلوماسيا، تعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، لكن بكين تستاء من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

ألمانيا تدين القصف الصاروخي ضد إسرائيل وتدعو لضبط النفس

2022-08-07 / 18:23
Photo of انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في الصين

انهيار جسر خشبي عمره 900 عام جراء حريق في…

2022-08-07 / 17:15
Photo of كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري تحقيقا

كندا عن توقيف دبلوماسية سنغالية: حادثة “غير مقبولة” وسنجري…

2022-08-07 / 15:54
Photo of “سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل.. وتتوعد بجعل “غلاف غزة” “غير قابل للحياة”

“سرايا القدس” تعلن توجيه ضربة صاروخية كبيرة باتجاه إسرائيل..…

2022-08-07 / 15:23
Photo of التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة تبدأ مساء الأحد

التصعيد في قطاع غزة.. طرفا النزاع يوافقان على هدنة…

2022-08-07 / 14:36
Photo of في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

في برقية ..الملك محمد السادس يبتغي ازدهار كوديفوار

2022-08-07 / 13:43
Photo of دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله بتهمة القتل

دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله…

2022-08-07 / 13:38
Photo of موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

موريتانيا.. وفاة شخصين غرقا

2022-08-07 / 11:56
Photo of ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31 بينهم ستة أطفال

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 31 بينهم ستة…

2022-08-07 / 11:10
Photo of رابع حالة قتل لمسلم في “نيو مكسيكو” بأمريكا.. جرائم مستهدفة

رابع حالة قتل لمسلم في “نيو مكسيكو” بأمريكا.. جرائم…

2022-08-07 / 10:12

‫8 تعليقات

  2. دويلة الكابرنات عندها عدة وجوه مع الصين واحدة وضد المغرب لا.خلاصة القول اتمنى الايعطون اكثر من قيمتهم.لانريد فتح الحدود مع الجارة السوء.

  3. الجزائر وقعت في المحظور.لعمامرة أخطأ الهدف.كثرة اللغو في الدبلوماسية الجزائرية افقدتها المصداقية.الصين بعيدة عن الجزائر ب9000 كلم زيادة وتاريخ الصين لا يعرفه الا أهلها حق المعرفة.
    المغرب العربي قوة مضروبة تنتظر عقولا راجحة وابناءا بررة يرفعون صوت التوحيد والعروبة بهذه المنطقة. فلاحول ولا قوة إلابالله.

  5. ايها الكابرانات العجزة, غزة تحترق اينكم? اين ابواقكم الفضفاضة? تنبحون كالكلاب فقط !

  7. الجزائر مثلها مثل النهج الديمقراطي ديال المغرب الذي يعترف تايوان كجزء من الصين و لا يعترف بالصحراء كمغرببة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق