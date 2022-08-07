الجزائر تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية

2022-08-07 / 09:25
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هبة بريس

قالت الجزائر إن “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة بكين هي الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها”.

وفي بيان لوزارة الخارجية الجزائرية تضمن تصريحا لسفير الجزائر لدى بكين، حسن رابحي، ردا على سؤال من الصحافة الصينية حول تطورات قضية تايوان، على هامش زيارة دبلوماسيين من دول إسلامية إلى مقاطعة شينغيانغ، قال السفير الجزائري، إن “تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين بأكملها”.

وأضاف السفير: “سيادة الصين على تايوان منصوص عليها صراحة في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2758 في عام 1971”.

وتابع: “منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949، أقامت 181 دولة، من بينها الولايات المتحدة، علاقات دبلوماسية مع الصين على أساس مبدأ الصين الواحدة”.

واعتبر السفير رابحي، أن “مبدأ صين واحدة هو إجماع عالمي للمجتمع الدولي وقاعدة أساسية تحكم العلاقات الدولية”، حسب بيان الخارجية الجزائرية.

والخميس، نفذ الجيش الصيني مناورات وتدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية في المياه والمجال الجوي حول تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ، الاثنين الماضي.

ودبلوماسيا، تعترف الولايات المتحدة بسلطة الصين على تايوان، لكن بكين تستاء من العلاقات الوثيقة بين واشنطن والجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

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