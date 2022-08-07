طقس الأحد ..جو حار بكل ربوع الوطن

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ليوم غد الأحد أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، السهول الداخلية وكذا بداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستتشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ أيضا تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحهما الشرقية، و كذلك بجنوب المنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد ، فضلا عن تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية ، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من الجنوب، السواحل الوسطى والجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، ما 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، واد ملوية، السايس السهول المتواجدة غرب الأطلس وبمنطقة سوس، وستكون ما بين و 16 و 22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بشمال ووسط البلاد، بينما سترتفع بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز ، وهائجا ما بين الجرف وبوجدور ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل وسيصبح محليا هائجا الى قوي الهيجان عند المساء ما بين بوجدور ورأس بارباص.

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