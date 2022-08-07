طقس
الصورة من الارشيف

طقس الأحد ..جو حار بكل ربوع الوطن

2022-08-07 / 09:00
0
هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، ليوم غد الأحد أن يظل الطقس حارا نسبيا إلى حار بكل من الجنوب-الشرقي للبلاد، السهول الداخلية وكذا بداخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستتشكل كتل ضبابية أو نزول أمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل والسهول الشمالية والوسطى.

وسيلاحظ أيضا تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بقطرات مطرية ورعد متفرق فوق مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، وسفوحهما الشرقية، و كذلك بجنوب المنطقة الشرقية وأقصى جنوب البلاد ، فضلا عن تناثر الغبار بداخل الأقاليم الجنوبية ، مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما بكل من الجنوب، السواحل الوسطى والجنوب-الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 26 و 32 درجة بالجنوب الشرقي وبشرق الأقاليم الجنوبية، ما 22 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية، واد ملوية، السايس السهول المتواجدة غرب الأطلس وبمنطقة سوس، وستكون ما بين و 16 و 22 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض بشمال ووسط البلاد، بينما سترتفع بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا الى قليل الهيجان بالبوغاز ، وهائجا ما بين الجرف وبوجدور ، وقليل الهيجان الى هائج بباقي السواحل وسيصبح محليا هائجا الى قوي الهيجان عند المساء ما بين بوجدور ورأس بارباص.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of شواطئ الجنوب…عندما تعانق الأمواج الجبال وسحر الجمال

شواطئ الجنوب…عندما تعانق الأمواج الجبال وسحر الجمال

2022-08-07 / 11:51
Photo of وزان ..طعنات قاتلة تنهي حياة شخص على يد طليقته

وزان ..طعنات قاتلة تنهي حياة شخص على يد طليقته

2022-08-06 / 22:46
Photo of مرصد حقوقي ينتقد استمرار الاكتظاظ في السجون المغربية

مرصد حقوقي ينتقد استمرار الاكتظاظ في السجون المغربية

2022-08-06 / 22:01
Photo of اعتقال فرنسي من أصول جزائرية مرتبط بشبكة اجرامية بمعبر سبتة المحتلة

اعتقال فرنسي من أصول جزائرية مرتبط بشبكة اجرامية بمعبر…

2022-08-06 / 21:49
Photo of تسجيل 201 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بـ”كورونا” في 24 ساعة

تسجيل 201 إصابة جديدة وحالتَي وفاة بـ”كورونا” في 24…

2022-08-06 / 16:36
Photo of مرصد : 1158 مضرب عن الطعام بسجون المملكة سنة 2021

مرصد : 1158 مضرب عن الطعام بسجون المملكة سنة…

2022-08-06 / 15:48
Photo of بعد اختراقه ..كلية العلوم بفاس تستعيد موقعها الإلكتروني

بعد اختراقه ..كلية العلوم بفاس تستعيد موقعها الإلكتروني

2022-08-06 / 12:14
Photo of افتتاح المرآب تحت الأرضي باب شالة بالرباط اليوم

افتتاح المرآب تحت الأرضي باب شالة بالرباط اليوم

2022-08-06 / 11:05
Photo of مناهضو التطبيع في المغرب يدينون العدوان على غزة

مناهضو التطبيع في المغرب يدينون العدوان على غزة

2022-08-06 / 10:53
Photo of عريضة على موقع “ميديابارت” الاستقصائي ترفض طرد الإمام حسن إيكويسن

عريضة على موقع “ميديابارت” الاستقصائي ترفض طرد الإمام حسن إيكويسن

2022-08-06 / 09:33

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق