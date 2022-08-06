وزان ..طعنات قاتلة تنهي حياة شخص على يد طليقته

هبة بريس - وزان

اهتزت جماعة “تروال” التابعة ترابيا لاقليم وزان، على وقع جريمة قتل بشعة ، أمس الجمعة ، إثر اقدام سيدة على توجيه طعنات قاتلة بواسطة سكين لشخص لفظ على إثرها أنفاسه الاخيرة بعين المكان .

وبحسب مصادر محلية فان تفاصيل الجريمة المروعة، وقعت بدوار “أمكرول” ويتعلق الأمر بخلاف نشب بين شخص وطليقته سرعان ماتطور الى شجار استلت معه الجانية سكينا ووجهت للضحية طعنات في انحاء متفرقة من جسده كانت كافية لانهاء حياته .

وفور علمها بالحادث انتقلت عناصر الدرك الملكي والسلطات المحلية إلى عين المكان، حيث تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات، وتوقيف طليقته ووضعها رهن تدابير الحراسة النظرية.

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