مرصد حقوقي ينتقد استمرار الاكتظاظ في السجون المغربية

هبة بريس - الرباط

كشف تقرير حقوقي ، صادر عن ” المرصد المغربي للسجون ” ،استمرار تسجيل أرقام مرتفعة لعدد السجناء مقابل انخفاض عدد المؤسسات السجنية في المغرب.

وأكد المرصد الحقوقي في تقريره الصادر يوم الخميس ، أن ظاهرة الاكتظاظ لا تزال السمة العامة للسجون في البلاد مما يحول دون التمتع بحقوق الإنسان الأساسية، حيث رسم صورة قاتمة حول وضعية المؤسسات السجنية والسجينات والسجناء في المغرب.

وقدم تقرير المرصد الحقوقي معطيات إحصائية تشمل وضعية “الفئات الهشة” ومن بينها النساء وذوي الإعاقة والأحداث والسجناء الأجانب، كاشفا انه “لا زالت تعرف نواقص واختلالات جمة ولم ترق بعد لتتلاءم مع المعايير الدولية المتعلقة بالسجون، ولم تستجب لتطلعات الحركة الحقوقية المغربية”.

وبخصوص الارقام اوضح التقرير ارتفاع الساكنة السجنية بـ25٪ حيث عرفت الساكنة السجنية عرفت ارتفاعا منذ سنة 2017 حيث انتقلت من 83102 سجين وسجينة إلى 88941 سنة 2021، ومقارنة بـ10 سنوات مضت فقد ارتفعت الساكنة السجنية بنسبة تفوق 25٪.

وأوضح التقرير، أن الفئة العمرية من 20 إلى 30 سنة تتصدر قائمة الساكنة السجنية بنسبة 43٪، تليها الفئة العمرية من 30 إلى 40 سنة بنسبة 30٪.

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