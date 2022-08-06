اعتقال فرنسي من أصول جزائرية مرتبط بشبكة اجرامية بمعبر سبتة المحتلة

هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمعبر باب سبتة، أمس الجمعة، من اعتقال مواطن يحمل الجنسية الفرنسية ، ومن أصول جزائرية حيث كان يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض، صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، للاشتباه في ارتباطه بشبكة اجرامية للتهريب الدولي للمخدرات .

المعني بالامر ، صدر في حقه أمر دولي بالقاء القبض ، بسبب نشاطه الاجرامي ومشاركته في عمليات للتهريب الدولي للمخدرات تنشط بين اسبانيا وفرنسا .

وقد تم الاحتفاظ ، بالمعني بالامر ، تحت تديير الحراسة النظرية ، حيث تم اشعار السلطات الفرنسية المختصة لارسال ملف التسليم .

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