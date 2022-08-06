تايوان تتهم الصين بتنفيذ تدريبات لمحاكاة هجوم على الجزيرة

2022-08-06 / 21:39
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هبة بريس - وكالات

اتهمت تايوان الصين بتنفيذ تدريبات لمحاكاة هجوم على الجزيرة مع استمرار التصعيد في المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن عشرين طائرة صينية عبرت خط الوسط يوم السبت، وسارعت الطائرات المقاتلة لتحذيرهم بعيدا.

وأضافت أن 14 سفينة صينية تقوم بأنشطة عسكرية في مضيق تايوان. وقالت إن التدريبات – التي أمرت بها بكين بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة – غيرت بشكل أحادي الوضع الحالي في المنطقة، وألحقت ضررا خطيرا بالسلام في مضيق تايوان.

وتراجعت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بعد رحلة بيلوسي إلى تايوان، التي ترى الصين أنها جزء من أراضيها – ما أدى إلى دعوات من الأمم المتحدة لوقف تصعيد التوتر بشكل عاجل.

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‫3 تعليقات

  1. يجب على المجتمع الدولي وضع حدود واضحة مغ اسقاط العقوبات على كل من اخترق القانون الدولي الجاري به العمل

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