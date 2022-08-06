إلغاء مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد في الأراضي المحتلة

هبة بريس

أعلن فريقا يوفنتوس الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني عن إلغاء مباراتهما الودية التي كان مقررا إجراؤها في “تل أبيب” يوم السبت، لأسباب تتعلق بالوضع الأمني الراهن” في البلاد.

وأُلغيت المباراة في “تل أبيب”، على وقع عملية عسكرية تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ عصر أمس الجمعة.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” إنه تم إلغاء المباراة الودية بين الفريقين والتي كان من المقرر أن تقام على استاد بلومفيلد في تل أبيب، مساء الأحد.

وأضافت الصحيفة: “أفادت تقارير في إيطاليا بأن يوفنتوس لا يريد السفر إلى إسرائيل، لذلك فسيتم إلغاء المباراة”.

والأحد الماضي، استضاف استاد بلومفيلد مباراة السوبر الفرنسي التي جمعت فريقي باريس سان جيرمان ونانت حامل كأس فرنسا لعام 2022، وانتهت بفوز الفريق الباريسي 4-صفر.

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