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مرصد : 1158 مضرب عن الطعام بسجون المملكة سنة 2021

2022-08-06 / 15:48
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هبة بريس _ الرباط

جاء في تقرير صادر عن للمرصد المغربي للسجون أن عدد حالات المعتقلين المضربين عن الطعام بسجون المملكة بلغ 1158 سجينا سنة 2021، مقابل 1011 حالة في سنة 2020.

وكشف المرصد في ذات التقرير أن أسباب حالات الإضراب عن الطعام تعود إلى المتابعات القضائية والأحكام، ثم تليها ظروف الاعتقال وبالوضعية داخل السجن.

وأكد المرصد ارتفاع حالات الإضراب عن الطعام في سجون المغرب، موضحا أن السجناء يلجؤون إلى الإضراب عن الطعام كوسيلة للاحتجاج على بعض الأوضاع أو الحصول على بعض الحقوق.

وشدد على أن حالات الإضراب عن الطعام خاصة المتعلقة بظروف الاعتقال تسائل الولوج إلى الحقوق داخل السجون، ونوعية المعاملة داخل المؤسسات السجنية، إضافة إلى التعسف والمعاملة اللاإنسانية.

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تعليق واحد

  1. يطالبون بحسن المعاملة وهم من أساءوا معاملة ضحاياهم حتى أصبحوا خلف القضبان عجيب!!!.

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