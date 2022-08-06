ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 15 مع تواصل العدوان الإسرائيلي على غزة

هبة بريس _ وكالات

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 15 خلال 24 ساعة مع تواصل غارات إسرائيل اليوم السبت على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة الجهاد الإسلامي.

وذكرت وزارة الصحة ، في غزة في بيان صحافي ، أن 5 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة استشهدوا في غارات إسرائيلية منذ ساعات صباح اليوم.

وبحسب الوزارة ، بلغ إجمالي عدد الشهداء الفلسطينيين منذ عصر أمس شهيدا بينهم طفلة (خمسة أعوام) وسيدتان وإصابة 125 آخرين بجروح مختلفة.

وواصلت طائرات حربية إسرائيلية شن غارات متقطعة استهدفت منازل سكنية ومواقع تدريب ورصد تابعة للجماعات المسلحة إلى جانب أراضي زراعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أنه رصد تضرر 650 وحدة سكنية ما بين هدم كلي وجزئي جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع

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