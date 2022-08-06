تنسيق بين المخابرات المغربية والـFBI ينتهي باعتقال “جهادي” مُدرّب على القتال

هبة بريس _ الرباط

قالت وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس” ان الشرطة الاسبانية تمكنت من اعتقال “جهادي ” بمنطقة ماتارو التابعة لإقليم برشلونة بشمال البلاد،

واكد ذات المصدر أن المُعتقل هو شخص من جنسية مغربية وقد قدم من سوريا ودخل إلى الحدود الأوروبية عبر تركيا.

ووفق ذات المصدر، فإن عملية الاعتقال جاء بناء على تحقيقات شاركات فيها العديد من الأطراف الأمنية الدولية، من بينها المخابرات المغربية ممثلة في جهاز “DGST”، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI”، إضافة إلى الأوروبول وجهاز الأمن النمساوي.

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