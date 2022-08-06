تنسيق بين المخابرات المغربية والـFBI ينتهي باعتقال “جهادي” مُدرّب على القتال
هبة بريس _ الرباط
قالت وكالة الأنباء الإسبانية غير الرسمية “أوروبا بريس” ان الشرطة الاسبانية تمكنت من اعتقال “جهادي ” بمنطقة ماتارو التابعة لإقليم برشلونة بشمال البلاد،
واكد ذات المصدر أن المُعتقل هو شخص من جنسية مغربية وقد قدم من سوريا ودخل إلى الحدود الأوروبية عبر تركيا.
ووفق ذات المصدر، فإن عملية الاعتقال جاء بناء على تحقيقات شاركات فيها العديد من الأطراف الأمنية الدولية، من بينها المخابرات المغربية ممثلة في جهاز “DGST”، ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي “FBI”، إضافة إلى الأوروبول وجهاز الأمن النمساوي.
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دائما ما يثبت المغرب أنه من بين الدول الناشطة في محاربة كل أنواع الإرهاب والتطرف.
يمتلك المغرب أجهزة مخابراتية قوية يشهد لها بالكفاءة العالية استطاعت تفكيك خلايا إرهابية وإفشال مخططاتها الإجرامية.
الف تحية للأمن المغربي الذي كان دائما على أتم الاستعداد بكل أجهزته وقياداته للقضاء على كل أنواع وأشكال الإرهاب التي تهدد أمن وسلام الأمم في كل بقاع العالم.
يستحق الأمن المغربي كل الإحترام والتقدير على كل المجهودات الجبارة التي يبذلها في محاربة هؤلاء المرتزقة اللذين يسيؤون لسمعة الإسلام والمغرب والمغاربة.