انفجار يهز كابل… واحتمال وقوع الكثير من الإصابات

هبة بريس

قال شهود عيان لرويترز إن قنبلة انفجرت في العاصمة الأفغانية كابل، السبت، وأضافوا أن هناك مخاوف من إصابة الكثيرين.

ووقع الانفجار في شارع تجاري مزدحم بالجانب الغربي من المدينة حيث يجتمع عادة أفراد الطائفة الشيعية.

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على الإنترنت سيارات إسعاف تهرع إلى مكان الحادث القريب أيضا من محطات للحافلات.

وقالت ستارة محمدي، المتحدثة الرسمية باسم مجلس الهزارة العالمي، في منشور على تويتر، إنه “في أقل من 24 ساعة منذ الهجوم الأخير، وقع اليوم انفجار آخر في كابل في منطقة ميدان الشهيد مزاري”.

وأضافت محمدي أن الانفجار وقع “على بعد كيلومتر واحد فقط من انفجار الأمس. غرب كابل هي موطن في الغالب للهزارة والسكان الشيعة”، ونشرت فيديو لما يبدو أنه مكان الانفجار.

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