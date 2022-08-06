الحرب الإسرائيلية الفلسطينية

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل والأطراف الفلسطينية لضبط النفس

2022-08-06 / 13:26
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في القدس، أنه يتابع ببالغ القلق التطورات الأخيرة في غزة والتي أدت إلى سقوط ضحايا، داعيا جميع الأطراف للتحلي بأقصى درجات ضبط النفس.

. وقال المكتب في بيان صدر اليوم السبت، إن “الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق بالغ التطورات الأخيرة في غزة والتي أدت إلى سقوط عدد من الضحايا بينهم مدنيون وأطفال”.

وأضاف: “على جميع الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس من أجل تجنب المزيد من التصعيد والمزيد من الضحايا”.

وتابع: “يجب عمل كل شيء لمنع نشوب صراع أوسع نطاقا، والذي سيؤثر، أولا وقبل كل شيء، على السكان المدنيين من كلا الجانبين ويؤدي إلى مزيد من الضحايا”.

وشدد المكتب على أن هذه الأحداث تسلط الضوء على “الحاجة إلى استعادة الأفق السياسي وضمان وضع مستدام في غزة”.

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‫2 تعليقات

  1. الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجميع المنظمات العالمية لا تحرك أي ساكن أو تساهم في حلول جذرية فتدخلاتها دائما ما تقتصر على الدعوة لضبط النفس فقط .

  2. الاستنكار هو سيد الموقف فيما يخص الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عكس ما يحصل مع أوكرانيا.

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