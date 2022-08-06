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إعلان لـ “سنيكرز” يثير ضجة في الصين.. والشركة الأميركية تعتذر

2022-08-06 / 13:06
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هبة بريس

أثار إعلان تجاري لشركة “مارس ريغلي” لألواح الشوكولاتة التي تنتجها من صنف “سنيكرز”، ضجة في الصين مما دفع الشركة للاعتذار لاحقا.

ووصفت الشركة الأميركية العملاقة في الإعلان التجاري تايوان بأنها “بلد”، قبل أن تعتذر وتؤكد حرصها على “احترام السيادة الصينية”.

وتعتبر الصين أنّ تايوان البالغ عدد سكّانها 24 مليون نسمة جزء من أراضيها، وترفض أي اعتراف دولي بتايبيه وأيّ مبادرة من شأنها منح السلطات التايوانيّة شرعيّة دوليّة.

واختُتم فيديو ترويجي لنشاط شاركت فيه “سنيكرز” مع فرقة “بي تي إس” الموسيقية الكورية الجنوبية بعبارة جاء فيها: “متوافر فقط في البلدان الآتية”، مع صور لأعلام كوريا الجنوبية وماليزيا وجمهورية الصين (تايوان).

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