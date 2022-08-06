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عبد اللطيف الجواهري

رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 330 مليار درهم

2022-08-06 / 12:57
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هبة بريس _ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم بقي شبه مستقر مقابل الدولار الأمريكي وانخفض مقابل الأورو بنسبة 0,26 في المائة، خلال الفترة من 28 يوليوز إلى 03 غشت الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وبلغت الأصول الاحتياطية الرسمية 330,1 مليار درهم في 29 يوليوز 2022، أي بارتفاع قدره 1,1 في المائة من أسبوع لآخر، و9,7 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، خلال الفترة ذاتها، ما مجموعه 104,1 مليارات درهم، منها 38,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام على طلبات العروض، و38,6 مليار درهم على شكل عمليات لإعادة الشراء، و27,1 مليار درهم في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 3,7 مليارات درهم، بينما بلغ المعدل البنكي خلال هذه الفترة 1,5 في المائة في المتوسط.

وضخ بنك المغرب، خلال طلب العروض ليوم 3 غشت الجاري (تاريخ الاستحقاق 4 غشت)، 42,3 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، فقد ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 0,5 في المائة، ليعيد أداؤه السلبي منذ مطلع السنة الجارية 11,4 في المائة.

ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات التوزيع بنسبة 1,4 في المائة و”البناء ومواد البناء” بنسبة 1,3 في المائة.

وفي المقابل، سجلت المؤشرات المتعلقة بقطاعي المشروبات والاتصالات انخفاضا بـ 1,4 في المائة و0,5 في المائة على التوالي.

وبخصوص الحجم الإجمالي للمبادلات، فقد بلغ 234,4 مليون درهم، مقابل 219,4 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه. وفي السوق المركزية للأسهم، بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات 46,7 مليون درهم بعد 42,8 مليون درهم.

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تعليق واحد

  1. الأرقام جد ممتازة لما نتمعنها ينبعث أمل كبير جدا لكن وقعها الملموس على أرض الواقع يجعل المواطن المغربي البسيط والمتأمل يغرق في بحر التساؤلات

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