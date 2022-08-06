بعد اختراقه ..كلية العلوم بفاس تستعيد موقعها الإلكتروني

ع محياوي – هبة بريس

تعرض الموقع الإلكتروني لكلية العلوم ظهر المهراز بفاس ، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله، للاختراق من طرف “هاكرز” جزائريين، حيث عمد هؤلاء القراصنة إلى تعطيل خدمات الموقع وتثبيت العلم الجزائري على صفحته الرئيسية.

وفور اكتشاف بالواقعة تدخل تقنييون مختصون في المعلوميات تابعون إلى اللجنة التقنية للكلية المذكورة واستعادوا السيطرة على الموقع وعاد للاشتغال من جديد دون أن يخلف هذا الاختراق أضرارا جسيمة بالموقع الإلكتروني للكلية.

هذا وقد أكد متحدث ل ” هبة بريس ” من كلية العلوم أن هذا الاختراق لم يطل المعلومات الشخصية للطلبة ولا معلومات الكلية المهمة وأن الموقع يشتغل الآن بشكل عادي وسلس وتم استئناف عملية تسجيل الطلبة الجدد.

وقد آثار الموضوع الكثير من ردود الأفعال على المواقع الإلكترونية وصفحات الفيسبوك مما جعله يأخذ أبعادا أكثر مما يستحق خصوصا أن عمليات الاختراق التي يقوم بها الهاكرز بين الفينة والأخرى تشمل عدة مواقع مثل ما حدث مع موقع الاتحاد العام لمقاولات المغرب CGEM السنة الماضية. لكن سرعان ما يتم السيطرة على الوضع بفضل المختصيين التقنيين في المعلوميات بالمؤسسات المغربية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0