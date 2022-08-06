حاول انقاذهما .. مصرع شقيقتين غرقا بالسعيدية

2022-08-06 / 12:08
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هبة بريس _ وجدة

شهد شاطئ السعيدية أمس الجمعة 5 غشت الجاري، مصرع فتاتين شقيقتين في مقتبل العمر من عائلة واحدة غرقا قادمتين من مدينة وجدة، ومصرع كذلك سباح منقذ حاول إنقاذهما.

وحسب مصادر ، فالحادث الأليم وقع بشاطىء السعيدية بمنطقة كاركاس، حيث خلف حالة من الصدمة والهلع وسط المصطافين الذين عاينوا الحادث

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‫7 تعليقات

  1. لا حول ولا قوة الا بالله نسأل العلي القدير أن يتغمدهم برحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

  3. حادث أليم فعلا من الصعب فقدان فردين من نفس العائلة وفي نفس اللحظة نرجوا من الله أن يرحمهم ويتجاوز عن سيئاتهم.

  4. إنه لمصاب جلل نسأل الله تعالى أن يرحمهم ويغفر لهم ويلهم أهلهم الصبر والسلوان.

  6. الاحتياط واجب؛ وتجنب الخطر ضرورة ملحة؛ والمغامرة انتحار’ رحم الله الجميع’

  7. غفر الله لهم جميعا وألهم ذويهم الصبر والسلوان. من جانب آخر لابد من توفير المعدات اللازمة للسباحين المنقذين وأن تكون المراقبة على مدار تواجد الناس داخل المياه

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