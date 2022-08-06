حاول انقاذهما .. مصرع شقيقتين غرقا بالسعيدية

هبة بريس _ وجدة

شهد شاطئ السعيدية أمس الجمعة 5 غشت الجاري، مصرع فتاتين شقيقتين في مقتبل العمر من عائلة واحدة غرقا قادمتين من مدينة وجدة، ومصرع كذلك سباح منقذ حاول إنقاذهما.

وحسب مصادر ، فالحادث الأليم وقع بشاطىء السعيدية بمنطقة كاركاس، حيث خلف حالة من الصدمة والهلع وسط المصطافين الذين عاينوا الحادث

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