يديعوت أحرونوت”: إسرائيل قصفت غزة بـ16 طناً من الذخائر، وتستخدم عشرات المسيرات ضد القطاع

2022-08-06 / 11:40
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هبة بريس

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الجمعة 5 أغسطس/آب 2022، إن المقاتلات الإسرائيلية، والطائرات بدون طيار، قصفت قطاع غزة بـ16 طناً من الذخيرة، فيما تجددت الضربات الجوية على القطاع صباح السبت، 6 أغسطس/آب 2022.

الصحيفة الإسرائيلية أشارت إلى أن الخطة الهجومية لجيش الاحتلال على غزة، تضمنت استهداف 26 هدفاً لحركة “الجهاد” الإسلامي، وأضافت أن مقاتلات وطائرات مسيّرة ألقت ما يصل إلى 16 طناً من الذخيرة.

أشارت الصحيفة إلى أن جيش الاحتلال يستخدم عشرات الطائرات المسيرة في هجومه على غزة، وقالت إن هناك طائرات مقاتلة أيضاً مهمتها مطاردة عناصر تابعين لحركة “الجهاد”.

جاء هذا الهجوم المكثف على غزة بعدما أعلنت إسرائيل، الجمعة، عن اغتيالها للقائد الكبير في حركة “الجهاد”، تيسير الجعبري، عقب استهداف منزله في غزة

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