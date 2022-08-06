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سويسرا.. العثور على حطام طائرة سقطت قبل أكثر من 54 سنة

2022-08-06 / 11:29
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هبة بريس_ وكالات

عثر في نهر جليدي على حطام طائرة سقطت قبل أكثر من 54 سنة في الجانب السويسري من جبال الألب عام 1968، على ما أعلنت الشرطة، الجمعة.

ورصدت بقايا الطائرة على نهر “أليتش” الجليدي في جنوب غرب “كانتون فاليه” قرب قمتي “يونغفراو” و”مونك”. وأفادت شرطة كانتون فاليه أنها عثرت على حطام الطائرة، الخميس.

وقالت في بيان إن “التحقيقات توصلت إلى أن ما عثر عليه يشكل حطاما تابعا لطائرة من طراز بايبر شيروكي (piper cherokee) مسجلة تحت الرمز HB-OYL كانت تحطمت في هذا الموقع يوم 30 يونيو سنة 1968″، مشيرة إلى أن “عمليات سحب الحطام ستبدأ في أقرب وقت ممكن”.

وذكرت صحيفة “24 أور” السويسرية الإقليمية أن الطائرة كانت تقل مدرسا وطبيبا ونجله وجميعهم من “زيورخ”. وبينما عثر على جثث الثلاثة آنذاك، بقي حطام الطائرة مفقودا حتى اليوم.

وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن “تقنيات العثور على الحطام في مناطق وعرة خلال الحقبة التي حصل فيها الحادث، أي قبل أكثر من خمسين عاما، كانت محدودة”.

وذكرت “24 أور” أن مرشدا في الجبال المرتفعة هو من عثر على حطام الطائرة خلال رحلة استكشافية كان يقودها في المنطقة. واضطر إلى تغيير مسار رحلته بسبب ظواهر التغير المناخي وذوبان نهر جليدي، فوصل إلى المكان الذي عُثر فيه على الحطام

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تعليق واحد

  1. عجيب … عثروا على جثث الثلاثة أنذاك …و لم يعثروا على حطام الطائرة …أظن أنهم سقطوا من الطائرة …و سقطت الطائرة في مكان آخر بعد ذلك.

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