افتتاح المرآب تحت الأرضي باب شالة بالرباط اليوم

هبة بريس _ الرباط

سيتم اليوم السبت افتتاح المرآب تحت الأرضي لباب شالة بالرباط.

شركة الرباط الجهة، أعلنت في بلاغ صحفي، أن هذا المرآب تحت أرضي الذي يقع بباب شالة ويسع 495 مكانا للوقوف، سيفتح 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

يندرج المرآب الجديد، وفق المصدر ذاته على غرار مرآب باب الحد الذي انطلق في شهر ماي الماضي، في إطار تعزيز عرض الوقوف على مشارف المدينة، حيث أصبحت السعة الإجمالية لأماكن الوقوف محددة في 966 مكان

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