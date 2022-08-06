مناهضو التطبيع في المغرب يديون العدوان على غزة

2022-08-06 / 10:53
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هبة بريس

أدان المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، الجمعة، ما وصفه بـ “العدوان الصهيوني ” ضد غزة.

وجاء في بيان صادر عن المرصد ، أن مناهضي التطبيع في المغرب يدينون “هذه المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني”، ويطالبون “كل أحرار الأمة وأحرار العالم بأن يتصدوا لجرائم العدو الصهيوني ضد الإنسانية وجرائم الحرب و جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها أمام أنظار العالم”.

واعتبر البيان أن “التطبيع مع العدو الصهيوني شراكة كاملة له في جميع جرائمه وتشجيعا له في استمراره في جرائم التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني”

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تعليق واحد

  1. مذا سيفعل المجتمع الدولي غير التنديد و الشعارات؟ هل يريد هذا المرصد من المغرب أن يرسل جنوده لمحاربة أسرائيل؟
    نباح فقط نباح مثلهم مثل الجزائر التي تدعم فلسطين بالشعارات فقط و لم تقدم لها ولو رصاصة واحدة

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