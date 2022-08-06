كاتب يستصرخ وزيرالثقافة بسبب غلاء طباعة الكتب

2022-08-06 / 10:57
ع اللطيف بركة : هبة بريس

بعث الكاتب محمد الشمسي عبر حسابه على الفيسبوك برسالة الى وزير الثقافة يخبره من خلالها أن دار النشر أخبرته أن ثمن طبع النسخة الواحدة من روايته الثالثة قيد الطبع والنشر سيرتفع الى الضعف، وأن ذلك راجع للغلاء الذي عرفه سعر الورق.
وفي اتصال له ب”هبة بريس” قال الكاتب المذكور أنه طالب من وزير الثقافة التدخل حتى لا يصاب المنتوج الثقافي والفكري بشلل.
وأضاف المؤلف المغربي في رسالته للوزير أنه تحمل تكاليف روايتيه “الضريح” و”نوار الفول” من ماله الخاص، لكن مع هول هذه الزيادة الكبيرة يقول الكاتب فان جيبه لن يتحمل ما لا يطيقه من إنفاق.

وعن روايته الثالثة والجديدة “صحراؤنا يا الغالية” ذكر الكاتب محمد الشمسي أنها أول عمل يتناول قضية الصحراء المغربية في شكل رواية تمزج بين الأدب والتاريخ، وبين ثالوث الحقيقة والصدق والخيال، وأنها تأتي لتجيب على أسئلة الأجيال التي لم تجد دليلا ولا مرشدا لتشفي غليلها وتروي عطشها حول القضية المقدسة.

وختم محمد الشمسي قوله إن سم الغلاء يسري في جسم الثقافة بهدوء وثبات، وأن ذلك جعل عددا من دور النشر تفكر في وقف نشاطها أو استبداله، و عددا من المؤلفين سيعلنون تقاعدهم الثقافي، وانسحابهم من حقل المعرفة والفكر.

وتساءل الكاتب هل ستتدخل وزارة الثقافة لإسعاف الثقافة التي كانت أصلا في غرفة الانعاش حتى مع “زمن رخاء” الورق؟ أم أن وزارة الثقافة ترى أن الثقافة غير مرتبطة بالمعيش اليومي من زيت وخبز ومحروقات حتى يمكن الإسراع في دعمها؟.

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