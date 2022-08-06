العثور على مسؤول تايواني بارز في مجال الصواريخ ميّتا في فندق

هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان إنه تم العثور على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع التايوانية ميتا، السبت، في غرفة فندق.

وذكرت الوكالة أنه تم العثور على أو يانغ لي-شينغ نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا المملوك للجيش، ميّتا في غرفة فندق في جنوب تايوان صباح السبت. وقالت إن السلطات تبحث في سبب الوفاة.

وقالت الوكالة إن أو يانغ كان في رحلة عمل إلى منطقة بينغتونغ الجنوبية، مضيفة أنه تولى المنصب في وقت مبكر من هذا العام للإشراف على مشاريع إنتاج صواريخ مختلفة.

وتعمل الهيئة المملوكة للجيش على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام، إذ تعزز الجزيرة قوتها القتالية وسط ما تعتبره تهديدا عسكريا متزايدا من الصين.

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