العثور على مسؤول تايواني بارز في مجال الصواريخ ميّتا في فندق

2022-08-06 / 10:32
1
هبة بريس _ وكالات

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان إنه تم العثور على نائب رئيس وحدة البحث والتطوير بوزارة الدفاع التايوانية ميتا، السبت، في غرفة فندق.

وذكرت الوكالة أنه تم العثور على أو يانغ لي-شينغ نائب رئيس معهد تشونغ شان الوطني للعلوم والتكنولوجيا المملوك للجيش، ميّتا في غرفة فندق في جنوب تايوان صباح السبت. وقالت إن السلطات تبحث في سبب الوفاة.

وقالت الوكالة إن أو يانغ كان في رحلة عمل إلى منطقة بينغتونغ الجنوبية، مضيفة أنه تولى المنصب في وقت مبكر من هذا العام للإشراف على مشاريع إنتاج صواريخ مختلفة.

وتعمل الهيئة المملوكة للجيش على مضاعفة طاقتها الإنتاجية السنوية من الصواريخ إلى ما يقرب من 500 صاروخ هذا العام، إذ تعزز الجزيرة قوتها القتالية وسط ما تعتبره تهديدا عسكريا متزايدا من الصين.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مقتل 11 شخصا بحادث حافلة بولندية في كرواتيا

مقتل 11 شخصا بحادث حافلة بولندية في كرواتيا

2022-08-06 / 13:16
Photo of إعلان لـ “سنيكرز” يثير ضجة في الصين.. والشركة الأميركية تعتذر

إعلان لـ “سنيكرز” يثير ضجة في الصين.. والشركة الأميركية…

2022-08-06 / 13:06
Photo of رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 330 مليار درهم

رصيد المغرب من العملة الصعبة .. 330 مليار درهم

2022-08-06 / 12:57
Photo of طالبان: لم نعثر على جثة الظواهري في مكان الاغتيال

طالبان: لم نعثر على جثة الظواهري في مكان الاغتيال

2022-08-06 / 12:33

يديعوت أحرونوت”: إسرائيل قصفت غزة بـ16 طناً من الذخائر،…

2022-08-06 / 11:40
Photo of سويسرا.. العثور على حطام طائرة سقطت قبل أكثر من 54 سنة

سويسرا.. العثور على حطام طائرة سقطت قبل أكثر من…

2022-08-06 / 11:29
Photo of فرنسا .. أكثر من 100 بلدة بلا مياه للشرب

فرنسا .. أكثر من 100 بلدة بلا مياه للشرب

2022-08-06 / 10:38
Photo of تايوان.. الصين تستعرض نسختها من صواريخ “قد تغير قواعد اللعبة”

تايوان.. الصين تستعرض نسختها من صواريخ “قد تغير قواعد…

2022-08-06 / 10:22
Photo of رياض محرز في منزل “مشجعة مخلصة”

رياض محرز في منزل “مشجعة مخلصة”

2022-08-06 / 09:52
Photo of شرطة نيو مكسيكو تحقق في مقتل 3 مسلمين ومكافأة لمن يساعد

شرطة نيو مكسيكو تحقق في مقتل 3 مسلمين ومكافأة…

2022-08-06 / 09:48

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق