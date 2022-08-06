FILE PHOTO: A view shows a M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS) is being fired in an undisclosed location, in Ukraine in this still image obtained from an undated social media video uploaded on June 24, 2022 via Pavlo Narozhnyy/via REUTERS/File Photo

تايوان.. الصين تستعرض نسختها من صواريخ “قد تغير قواعد اللعبة”

2022-08-06 / 10:22
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هبة بريس

كشف خبراء عن قدرات نظام الإطلاق الصاروخي متعدد المدى الصيني (Weishi MLRS)، والذي تم وصفه على أنه النسخة الصينية من صواريخ “هيمارس” الأميركية الشهيرة، مؤكدين “إمكانية منح تلك الصواريخ الصين ميزة في حال الحرب مع تايوان”، لكن وفقا لشروط.

وفي حسابه على موقع “تويتر”، شارك الباحث في قسم البحوث الاستراتيجية في كلية الحرب البحرية الأميركية (NWC)، لايل غولدشتاين، الجمعة، مقاطع من وسائل إعلام صينية، تظهر إطلاق صواريخ MLRS في مضيق تايوان، في 4 أغسطس

وكتب “قد لا تبدو هذه الصواريخ مثيرة للإعجاب مثل الصواريخ التي أطلقت فوق تايوان، لكن يمكنها أن تغير قواعد اللعبة” في إشارة إلى التدريبات العسكرية الصينية الجارية حول تايوان.

وكان الجيش الصيني قد أطلق تدريبات عسكرية حول الجزيرة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، المثيرة للجدل إلى تايوان هذا الأسبوع، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتداول مراسل صحيفة “ساوث شاينا مورنينج بوست”، الصينية الناطقة بالإنكليزية، توماس ياو، تغريدة غولدشتاين، واصفا منظومة الصواريخ بأنها “النسخة الصينية من هيمارس

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