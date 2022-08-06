تايوان.. الصين تستعرض نسختها من صواريخ “قد تغير قواعد اللعبة”

هبة بريس

كشف خبراء عن قدرات نظام الإطلاق الصاروخي متعدد المدى الصيني (Weishi MLRS)، والذي تم وصفه على أنه النسخة الصينية من صواريخ “هيمارس” الأميركية الشهيرة، مؤكدين “إمكانية منح تلك الصواريخ الصين ميزة في حال الحرب مع تايوان”، لكن وفقا لشروط.

وفي حسابه على موقع “تويتر”، شارك الباحث في قسم البحوث الاستراتيجية في كلية الحرب البحرية الأميركية (NWC)، لايل غولدشتاين، الجمعة، مقاطع من وسائل إعلام صينية، تظهر إطلاق صواريخ MLRS في مضيق تايوان، في 4 أغسطس

وكتب “قد لا تبدو هذه الصواريخ مثيرة للإعجاب مثل الصواريخ التي أطلقت فوق تايوان، لكن يمكنها أن تغير قواعد اللعبة” في إشارة إلى التدريبات العسكرية الصينية الجارية حول تايوان.

وكان الجيش الصيني قد أطلق تدريبات عسكرية حول الجزيرة، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، المثيرة للجدل إلى تايوان هذا الأسبوع، وفقا لـ”فرانس برس”.

وتداول مراسل صحيفة “ساوث شاينا مورنينج بوست”، الصينية الناطقة بالإنكليزية، توماس ياو، تغريدة غولدشتاين، واصفا منظومة الصواريخ بأنها “النسخة الصينية من هيمارس

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