رياض محرز في منزل “مشجعة مخلصة”

2022-08-06 / 09:52
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هبة بريس

أعلن فريق “مانشستر سيتي” الإنكليزي لكرة القدم، عن زيارة 3 لاعبين لـ”مشجعة مخلصة” للنادي في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية.

واللاعبون الثلاثة الذين ظهروا في الفيديو هم رياض محرز، وناثان أكي، وكيفين دي بروين.

ونشر حساب النادي فيديو على تويتر، الجمعة، يظهر اللاعبين الثلاثة في منزل المشجعة، وهو يأتي في إطار إعلان ترويجي لشركة إلكترونيات، تعتبر شريكا رسميا للنادي.

وقالت إدارة النادي تعليقا على الفيديو “مفاجأة خاصة لمشجعة مخلصة”.

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