استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في تجدد الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

2022-08-06 / 09:25
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، استشهاد فلسطيني وإصابة آخر، في غارة إسرائيلية على مدينة خانيونس، جنوبي قطاع غزة.

وقالت الوزارة، في بيان إن الغارة أسفرت أيضا عن إصابة مواطن بجراح.

ويرتفع بذلك عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا جرّاء الغارات الإسرائيلية، منذ انطلاق العملية العسكرية على قطاع غزة، عصر الجمعة، إلى 11 شخصا.

وبحسب وزارة الصحة، فإن عدد المصابين ارتفع إلى 80 شخصا.

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