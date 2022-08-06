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طقس السبت ..جو حار بكل ربوع الوطن

2022-08-06 / 09:05
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هبة بريس _ الرباطز

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، غدا السبت، أن تتميز الحالة الجوية العامة، بطقس حار بداخل كل من منطقة سوس والأقاليم الجنوبية، وكذا بمنطقة شياظمة، السهول الداخلية والجنوب-الشرقي للبلاد مع تشكل كتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية.

كما تتوقع المديرية تساقط قطرات مطرية محلية رعدية فوق بعض مناطق الأطلس، الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار بداخل الأقاليم الجنوبية مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما فوق السواحل الجنوبية والوسطى.

كما تتوقع المديرية تساقط قطرات مطرية محلية رعدية فوق بعض مناطق الأطلس، الجنوب-الشرقي وشرق الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تناثر غبار بداخل الأقاليم الجنوبية مع تسجيل هبات رياح محليا قوية نوعا ما فوق السواحل الجنوبية والوسطى.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 15و 20 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و22 درجة بالريف الغربي وبالقرب من السواحل، وما بين 25 و31 درجة بالجنوب الشرقي وداخل منطقة سوس وبشرق الأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 20و 26 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة. أما درجات الحرارة ،خلال النهار، فستعرف بعض الارتفاع الطفيف أو ستبقى مستقرة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز وهائجا ما بين الجديدة والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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