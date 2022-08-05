“بلادنا 24” …مولود جديد يعزز المشهد الإعلامي بالمغرب

2022-08-05 / 23:23
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هبة بريس – الرباط

تعزز المشهد الإعلامي المغربي بموقع جديد أطلق عليه إسم “بلادنا 24” الذي يترأس إدارة نشره الزميل الصحفي يونس أفطيط.

الموقع الإعلامي الذي أعطيت إنطلاقته خلاله أواخر شهر يوليوز بإحدى الفنادق المصنفة بالرباط، يهدف إلى إضفاء نوع من المصداقية على الساحة الإعلامية المغربية بشبكة متنوعة من البرامج التي ستعنى بشؤون المواطنين وهمومهم وما يغل بالهم حول ملفات تهم الرأي العام.

وفي هذا الصدد كشف الزميل الصحفي يونس أفطيط في تصريحات إعلامية، أن انطلاق الموقع جاء بعد مجهود ثمانية أشهر من العمل والاستعداد، ليثمر بمولود إعلامي ستكون له كلمته بين المنابر الإعلامية الجادة والهادفة.

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