معلومات من المخابرات المغربية تجر ارهابيين لقبضة الامن في اسبانيا والنمسا

هبة بريس - الرباط

قالت وزارة الداخلية الإسبانية، اليوم الجمعة ، ان معلومات استخباراتية مغربية ، مكنت من توقيف جهاديين في برشلونة والنمسا، ويتعلق الأمر بعائدين من سوريا بتدريب عسكري.

وكشفت وزارة الداخلية الاسبانية ، في بيان لها ، إن “عناصر من الشرطة الوطنية الإسبانية نفذوا عملية لمكافحة الإرهاب أسفرت عن اعتقال مقاتلين إرهابيين أجنبيين”.

وأوضحت الداخلية الاسبانية ان الموقوفين تمكنوا من دخول أوروبا سرا عبر منطقة “البلقان ، حيث تم القبض عليهما بسبب انتماءهم إلى منظمة إرهابية، حيث حيث تم القبض على الاول في النماس بينما جرى توقيف الثاني في منكقة متارو ببرشلونة .

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