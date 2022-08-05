كوريا الشمالية تختبر أجهزة “إطلاق نووي”

هبة بريس - وكالات

أجرت كوريا الشمالية استعدادات لإجراء تجربة نووية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقا لمقتطفات من تقرير سري للأمم المتحدة.

وبحسب وكالة رويترز، أفاد مراقبون مستقلون للأمم المتحدة أن “العمل في موقع (بونجي- ري) للتجارب النووية يمهد الطريق لإجراء تجارب إضافية لتطوير أسلحة نووية”.

وكتب المراقبون أن “كوريا (الشمالية) واصلت تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية في موقع يونغبيون”.

ويونغبيون هي المنشأة النووية الرئيسية لكوريا الشمالية، وتشغل أول مفاعلاتها النووية.

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