الصورة ارشيفية

كوريا الشمالية تختبر أجهزة “إطلاق نووي”

2022-08-05 / 21:42
0
هبة بريس - وكالات

أجرت كوريا الشمالية استعدادات لإجراء تجربة نووية خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وفقا لمقتطفات من تقرير سري للأمم المتحدة.

وبحسب وكالة رويترز، أفاد مراقبون مستقلون للأمم المتحدة أن “العمل في موقع (بونجي- ري) للتجارب النووية يمهد الطريق لإجراء تجارب إضافية لتطوير أسلحة نووية”.

وكتب المراقبون أن “كوريا (الشمالية) واصلت تطوير قدرتها على إنتاج المواد الانشطارية في موقع يونغبيون”.

ويونغبيون هي المنشأة النووية الرئيسية لكوريا الشمالية، وتشغل أول مفاعلاتها النووية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هجمات إرهابية تودي بحياة 12 شخصا في بوركينافاسو

هجمات إرهابية تودي بحياة 12 شخصا في بوركينافاسو

2022-08-05 / 22:03
Photo of عدد من البلديات البلجيكية تحد من استهلاك الماء

عدد من البلديات البلجيكية تحد من استهلاك الماء

2022-08-05 / 21:04
Photo of سرايا القدس تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه إسرائيل

سرايا القدس تعلن إطلاق أكثر من 100 صاروخ باتجاه…

2022-08-05 / 20:07
Photo of غوتيريش مهاجما شركات النفط..حققتم أرباح خيالية و “تصرفاتكم غير أخلاقية”

غوتيريش مهاجما شركات النفط..حققتم أرباح خيالية و “تصرفاتكم غير…

2022-08-05 / 19:10
Photo of مقاتلات تايوانية تحذر طائرات صينية عبرت الخط الفاصل

مقاتلات تايوانية تحذر طائرات صينية عبرت الخط الفاصل

2022-08-05 / 18:21
Photo of اتفاقية تعاون جديدة بين إسرائيل والبحرين في التكنولوجيا المالية

اتفاقية تعاون جديدة بين إسرائيل والبحرين في التكنولوجيا المالية

2022-08-05 / 16:15
Photo of 4 شهداء في عدوان إسرائيلي على غزة بينهم قيادي في سرايا القدس

4 شهداء في عدوان إسرائيلي على غزة بينهم قيادي…

2022-08-05 / 15:48
Photo of البرق يقتل شخصين قرب البيت الأبيض

البرق يقتل شخصين قرب البيت الأبيض

2022-08-05 / 15:12
Photo of كريم موسطا ينهي في دكار رحلة طواف بالدراجات بدأها من أمستردام

كريم موسطا ينهي في دكار رحلة طواف بالدراجات بدأها…

2022-08-05 / 14:15
Photo of انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية والغذاء عالميا

انخفاض أسعار الحبوب والزيوت النباتية والغذاء عالميا

2022-08-05 / 13:58

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق