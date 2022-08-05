الإجرام يعود الى أحياء شعبية بمدينة سلا ومواطنون يطالبون بتدخل مستعجل
من جديد عادت آفة الممارسات الاجرامية تكتسح أزقة ودروب الأحياء الشعبية بمدينة سلا، وبالضبط بين محوري احياء الإنبعاث، دوار السهلي، وواد الذهب، عقب تعرض العديد من المواطنين للسرقة بالعنف واعتراض سبيل المارة والاعتداء عليهم بالسلاح الأبيض.
وتفيد شهادات مواطنين بناءا على شكايات المتضررين، أن ساكنة زنقة سيدي بنور و سيدي بوسدرة و زنقة لقباب و مولاي بوسلهام، وزنقة الفقيه بنصالح، مستاؤون من كثرت الهلع والخوف الدي اصبحو يعيشنه كل يوم جراء تفشي ظاهرة السرقة و الشجارات وتجمعات أمام المنازل رغم توجيههم للعديد من شكايات للمصالح الأمنية، دون تدخل أمني صارم للحد من استمرار هذا الوضع الذي خلف حالة من عدم الاحساس بالأمن من لدن المواطنين.
الى ذلك، تفيد مصادرنا ان سكان هذه الاحياء المتضررة يشتكون من توافد مجموعة من منحرفين على ازقة الاحياء المذكورة بشكل يومي وفي كل الأوقات، من الظهيرة الى ما بعد منتصف الليل، ويصدرون اصواتا مزعجة بدرجات نارية، ويقضون مضجع الساكنة، مما أدى إلى انفلات أمني. هدا الوضع دفع الساكنة هاته الازقة الى طرق تقديم عارضة موجهة للإعلام، مناشدين في مضمونها السلطات الامنية العليا إلى توجيه تعليماتها للمصالح المعنية لاجل الاسراع في توفير الأمن والأمان واستتباب الأمن، في حين يتجه مواطنون اخرون للاعداد لتنظيم مسيرة احتجاجية شعبية، كرد اعتبار لكرامة المواطن الدي اصبحة يعيش في حالة رعب دائم بهذه الأحياء الشعبية بمدينة سلا.
8 تعليقات
لماذا اضطرت ساكنة هذه المناطق إلى اللجوء للمسيرة إحتجاجية؟ سؤال ملح يطرح نفسه بشدة هل تنعدم المراكز الأمنية في تلك المنطقة؟ أم هو تهاون أمني؟ أم ماذا.
لا يجب إغفال مثل هذه الشكايات لأنها تمس الأمن العام للمواطنين
#بلاد_كحلة
يجب ردع كل من تخول له نفسه المساس بأمن وسلامة المواطنين .
من حقهم المطالبة بتدخل امني لحمايتهم من اعتداءات المجرمين الذين يتربصون بضحاياهم ولنا الثقة الكاملة في نجاعة امننا وعلى مجهوداته التي يبدلها من اجل القضاء على الجريمة فشكرا لهم واننا فخورون بامننا فهم حماتنا وهم ضمان امننا واستتقرار بلادنا الحبيبة وفقهم الله واعانهم وحفظهم من كل سوء
يجب على أمن المنطقة أن يضع في أولوياته السهر على أمن وسلامة المواطنين وعدم السماح لمجموعة من المنحرفين أن تقض مضجع الساكنة.
لم يكن من المفروض ترك الأوضاع تتفاقم وتصل إلى درجة أن المواطنين يلجؤون إلى المسيرة الاحتجاجية للتعبير عن الضرر الذي لحقهم من طرف منحرفين خارجين عن القانون.
تسيب وانفلات أمني هدد أمن وسلامة المواطنين لهذا يجب الضرب بيد من حديد على يد كل من خولت له نفسه تعريض الأمن العام للخطر.