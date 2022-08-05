“النهج الديمقراطي” يحذر من زراعة الأفوكادو في ظل أزمة العطش

هبة بريس - الرباط

انتقد حزب النهج الديمقراطي، توسع مساحات زراعات موجهة للتصدير لاسيما تلك التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، في ظل ماوصفها ب”أزمة “العطش التي تعيشها عدد من المناطق بالمغرب .

وحذر النهج الديمقراطي خلال حديثه عن حرائق الشمال، من توسع مساحات زراعة فاكهة “الافوكادة” التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ، منددا بتقاعس السلطات في انتشار ظاهرة العطش .

وركز الحزب على زراعات بعض النبتات المستهلكة للمياه وعلى رأسها الأفوكادو، مشيرا إلى دخول عدة أطراف أجنبية ومن بينهم مستثمرين .

ودفعت “ازمة المياه” المغرب إلى إطلاق برنامج لتعبئة المياه من خلال بناء سدود جديدة، إضافة إلى تحلية المياه لتعبئة الموارد المائية الممكنة، واستغلال المياه العادمة بعد معالجتها، بغية ربح رهان توفير الماء للجميع والحد من آثار ندرة المياه.

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