“النهج الديمقراطي” يحذر من زراعة الأفوكادو في ظل أزمة العطش

2022-08-05 / 21:35
0
هبة بريس - الرباط

انتقد حزب النهج الديمقراطي، توسع مساحات زراعات موجهة للتصدير لاسيما تلك التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، في ظل ماوصفها ب”أزمة “العطش التي تعيشها عدد من المناطق بالمغرب .

وحذر النهج الديمقراطي خلال حديثه عن حرائق الشمال، من توسع مساحات زراعة فاكهة “الافوكادة” التي تستهلك كميات كبيرة من المياه ، منددا بتقاعس السلطات في انتشار ظاهرة العطش .

وركز الحزب على زراعات بعض النبتات المستهلكة للمياه وعلى رأسها الأفوكادو، مشيرا إلى دخول عدة أطراف أجنبية ومن بينهم مستثمرين .

ودفعت “ازمة المياه” المغرب إلى إطلاق برنامج لتعبئة المياه من خلال بناء سدود جديدة، إضافة إلى تحلية المياه لتعبئة الموارد المائية الممكنة، واستغلال المياه العادمة بعد معالجتها، بغية ربح رهان توفير الماء للجميع والحد من آثار ندرة المياه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “بلادنا 24” …مولود جديد يعزز المشهد الإعلامي بالمغرب

“بلادنا 24” …مولود جديد يعزز المشهد الإعلامي بالمغرب

2022-08-05 / 23:23
Photo of الإجرام يعود الى أحياء شعبية بمدينة سلا ومواطنون يطالبون بتدخل مستعجل

الإجرام يعود الى أحياء شعبية بمدينة سلا ومواطنون يطالبون…

2022-08-05 / 22:04
Photo of منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، يقر دعما ماديا مباشرا للفئات المعوزة

منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، يقر دعما…

2022-08-05 / 20:29
Photo of السجن المحلي بواد لاو يحتفي بالسجناء المتفوقين دراسيا

السجن المحلي بواد لاو يحتفي بالسجناء المتفوقين دراسيا

2022-08-05 / 18:57
Photo of كورونا : 218 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24 ساعة

كورونا : 218 إصابة جديدة و4 وفيات خلال 24…

2022-08-05 / 16:37
Photo of الجماعة الترابية لأكادير تطلق تطبيقا رقميا لتدبير الفضاءات الرياضية

الجماعة الترابية لأكادير تطلق تطبيقا رقميا لتدبير الفضاءات الرياضية

2022-08-05 / 15:39
Photo of بتنسيق مع الديستي..أمن تطوان يحبط محاولة تهريب 21 ألف قرص مهلوس إلى الدارالبيضاء

بتنسيق مع الديستي..أمن تطوان يحبط محاولة تهريب 21 ألف…

2022-08-05 / 14:47
Photo of استولى على آلة حفر وألحق خسائر بممتلكات مواطنين..الأمن يوقف الفاعل

استولى على آلة حفر وألحق خسائر بممتلكات مواطنين..الأمن يوقف…

2022-08-05 / 14:08

ارتفاع متوسط عيش الإنسان في افريقيا ب 10 سنوات

2022-08-05 / 13:54
Photo of دراسة: أمد الحياة عند الأثرياء في المغرب يفوق نظيره عند الفقراء بأربع سنوات

دراسة: أمد الحياة عند الأثرياء في المغرب يفوق نظيره…

2022-08-05 / 12:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق