عدد من البلديات البلجيكية تحد من استهلاك الماء

2022-08-05 / 21:04
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هبة بريس - وكالات

اتخذت 17 بلدية بلجيكية حتى الآن تدابير للحد من استهلاك المياه، للتخفيف من تأثير الجفاف.

وذكرت خلية الخبرة حول الجفاف بجهة والونيا أن بعض البلديات تخضع أيضا لمراقبة استثنائية من قبل الشركة الوالونية للمياه، تمهيدا لقيود محتملة.

وحتى وإن لم تكن البلديات الوالونية الأخرى ، المتواجدة في لنصف الجنوبي من بلجيكا ، غير معنية بهذه المشكلة، فإن السلطات تشجع السكان على ترشيد استخدام المياه درءا لأي صعوبة في الإنتاج أو التوزيع في مناطق معين.

وتشير عدد من وسائل الإعلام ، نقلا عن السلطات بجهة والونيا ، إن التدفقات المائية تسير نحو الانخفاض.

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