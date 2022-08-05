منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، يقر دعما ماديا مباشرا للفئات المعوزة
هبة بريس - الرباط
تضمن منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، دعما ماديا مباشرا للفئات المعوزة ، وذلك بغية تعزيز أسس الدولة الاجتماعية الذي رفعت شعاره الحكومة الحالية .
وجاء في منشور قانون المالية لسنة 2023, ان الحكومة ستعمل على تنزيل تعميم التعويضات العائلية ، وذلك وفق برنامج مسطر ومحدد بحيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.
وكشف مشروع القانون ، عن مقاربة جديدة ستعتمد على تقديم الدغم المباشر واستهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.
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2 تعليقات
هذه المشاريع كانت مبرمجة سلفا في عهد صاحب التقاعد المريح!! كل ما في الأمر أن التنزيل خضع لمبدا التايمين و مع من!!
على الحكومة أن تعجل فورا بتنزيل هذا الدعم المخصص للفىات المعوزة لانقاد العديد من الاسر الفقيرة والمحتاجة من شبح البؤس والتدمر الذي تعيشه جراء البطالة والتهميش وغلاء المعيشة كلها عوامل منهكة تعاني منها هذه الفىات العريضة من المجتمع المغربي