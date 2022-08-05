عزيز اخنوش

منشور إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، يقر دعما ماديا مباشرا للفئات المعوزة

2022-08-05 / 20:29
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هبة بريس - الرباط

تضمن منشور رئيس الحكومة بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، دعما ماديا مباشرا للفئات المعوزة ، وذلك بغية تعزيز أسس الدولة الاجتماعية الذي رفعت شعاره الحكومة الحالية .

وجاء في منشور قانون المالية لسنة 2023, ان الحكومة ستعمل على تنزيل تعميم التعويضات العائلية ، وذلك وفق برنامج مسطر ومحدد بحيث سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل من العائلات الهشة والفقيرة على الخصوص، و3 ملايين أسرة بدون طفل في سن التمدرس.

وكشف مشروع القانون ، عن مقاربة جديدة ستعتمد على تقديم الدغم المباشر واستهداف الفئات المعوزة والمستحقة لهذه التعويضات بدل المنطق الذي كان معتمدا في البرامج الاجتماعية سابقا، والذي كان يحد من نجاعتها.

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