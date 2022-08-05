الحاجب.. انقلاب شاحنة محملة ب ” طراكس ” تخلف أضرار لمنتزه سياحي

2022-08-05 / 19:59
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ع.محياوي - هبة بريس

شهدت الطريق الوطنية رقم 13 شارع محمد الخامس بمدينة الحاجب قبالة قصبة الحسن الأول، في منتصف ليلة أمس الخميس ، حادثة سير وصفت بـ “الخطيرة”.

وحسب مصدر “هبة بريس ” ، فإن شاحنة تفريغ من الحجم الكبير محملة بآربة أشغال ( Trax) قادمة من مدينة أزرو في إتجاه مدينة مكناس، فقد سائقها توازنه و السيطرة عليها ليصطدم بسيارة رباعية الدفع قبل أن تهوي بالمنحدر ويتم سقوط الآربة ( Trax) من فوقها، مخلفة أضرار للمنتزه السياحي.

وخلف الحادث جريحين وصفت حالة أحدهما بالخطيرة بينما الثاني خضع للعلاجات الضرورية، بالمستشفى الإقليمي ولي العهد الأمير المولى الحسن بالحاجب بعد نقلهم بسيارة إسعاف.

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