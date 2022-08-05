غوتيريش مهاجما شركات النفط..حققتم أرباح خيالية و “تصرفاتكم غير أخلاقية”

2022-08-05 / 19:10
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هبة بريس- وكالات

اتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، شركات النفط والغاز بتحقيق أرباح “مفرطة” جراء أزمة الطاقة التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا، واصفا الأمر بأنه “غير أخلاقي”.

وخلال إعلان نشر تقرير أممي حول عواقب الغزو الروسي لأوكرانيا، حض غوتيريش الحكومات على فرض ضرائب على أرباح شركات الطاقة.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: “من غير الأخلاقي أن تحقق شركات النفط والغاز أرباحا قياسية من أزمة الطاقة هذه على حساب الشعوب والمجتمعات الأكثر فقرا، وبكلفة هائلة على المناخ”.

وأضاف: “أنا أحض الحكومات كلها على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة، واستخدام الأموال لدعم الأشخاص الأكثر ضعفا في هذه الأوقات الصعبة”.

وتابع: “كما أحض الناس في كل مكان على بعث رسالة واضحة إلى قطاع صناعة الوقود الأحفوري ومموليه، بأن هذا الجشع البشع يعاقب الأشخاص الأكثر فقرا وضعفا، بينما يدمر وطننا المشترك الوحيد كوكب الأرض”.

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