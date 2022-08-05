This handout photograph taken and released on May 11, 2018 by Taiwan's Defence Ministry shows a Republic of China (Taiwan) Air Force F-16 fighter aircraft (L) flying alongside a Chinese People's Liberation Army Air Force (PLAAF) H-6K bomber that reportedly flew over the Bashi Channel, south of Taiwan, and over the Miyako Strait, near Japan's Okinawa Island, in a drill. - China sent fighter jets and other military aircraft near Taiwan on May 11 in the latest of a series of drills which Beijing has said are aimed at the island's "independence forces". (Photo by Handout / TAIWAN DEFENCE MINISTRY / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / TAIWAN DEFENCE MINISTRY" - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

مقاتلات تايوانية تحذر طائرات صينية عبرت الخط الفاصل

2022-08-05 / 18:21
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هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها دفعت بعدة طائرات مقاتلة اليوم الجمعة لتحذير 49 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي.

وقالت الوزارة في بيان إن كل الطائرات الـ 49 عبرت الخط الفاصل الذي يُقسم مضيق تايوان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش التايواني أن 68 طائرة صينية مقاتلة و13 سفينة حربية عبرت “الخط الأوسط” الواقع على طول مضيق تايوان خلال المناورات العسكرية التي أجرتها قوات بكين الجمعة.

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‫15 تعليقات

  1. على امريكا ان توقف الصين عندحدها قبل فوات الاوان. ان لم تفعل فستصبح الصين الدولة العظمى اقتصاديا عما قريب. الصين هي سرطان الاقتصاد العالمي والتعطيل عن العمل للكثير من الشباب العالمي مما فيهم المغاربة.

  2. اذا حاصرت الصين تايوان وتوقفت الملاحة والتبادل التجاري الكل سيؤدي الثمن الكبير والصغير سواء الغني اوالفقير وهنا الكل سيندم..

  3. ان لم تتراجع مقاتلات الصين اقل من 24 ساعة فستكون العواقب بين الطرفين وخيمة ولا تبشر بالخير..

  4. الصين يهمها الاقتصاد اكثر من الحرب وهي تتجنبه بكل الطرق واذا دخلت الصين في حرب مع تايوان وهو الهدف الأمريكي سيضعف اقتصادها الذي يرعب أمريكا..

  6. أمريكا تريد إضعاف القوى المنافسة لها فقط ولا غير.وضعت أروبا في مأزق نحو الأزمة الروسية الأكرانية. والآن جاء الدور على المنطقة الآسيوية الصين والتيوان..

  7. الصين لن تستطيع فعل اي شيء كل هذه المناورات هي مجرد حفظ كرامتها لااكثر لا أقل ولن تتجرأ على احتلال تايوان لان ذالك سيكلفها ثمنا باهظا..

  8. على الوطن العربي الاتحاد وذالك ان يؤمن غذاءه والتعاون فيما بينه من خلال الاهتمام بالزراعة والصناعة وتحقيق الاكتفاء الذاتي كي لا يصبح رهينة لغيره في اندلاع الحرب ..

  9. امريكا حقا خبيثة وصاحبة النية السيئة ورطت العالم الدل العظمى فسقوطها بات وشيكا ..

  11. امريكا تشعل الحرب بين اوكرانيا وروسيا وتخلت عنها ثم بين الصين و تايوان و من وراءهما كوريا الشمالية و كوريا الجنوبية و اليابان و غيرها و هدفها في هذا ضمان سيادتها و مصالحها في العالم..

  12. الإرادة الإلهية هي من ستنتصر ضد العد الامريكي الذي يبني على الشر للعالم اجمع اللهم دمرهم تدميرا..

  13. في حالة اتحاد روسيا والصين وكوريا الشمالية ضد قوى الشر ستظهر قوى اخرى عليها يبنى العالم عن السلم والاستقرار والعدل ونتمنى ذالك ..

  14. القيادة الجديدة العالمية هي روسيا والصين هي التي يجب ان تقود اما حلف الناتو وامريكا في مهب الريح..

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