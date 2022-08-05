مقاتلات تايوانية تحذر طائرات صينية عبرت الخط الفاصل

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها دفعت بعدة طائرات مقاتلة اليوم الجمعة لتحذير 49 طائرة صينية دخلت منطقة دفاعها الجوي.

وقالت الوزارة في بيان إن كل الطائرات الـ 49 عبرت الخط الفاصل الذي يُقسم مضيق تايوان.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش التايواني أن 68 طائرة صينية مقاتلة و13 سفينة حربية عبرت “الخط الأوسط” الواقع على طول مضيق تايوان خلال المناورات العسكرية التي أجرتها قوات بكين الجمعة.

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