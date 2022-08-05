فرنسا ..القضاء يعلق قرار ترحيل إمام مغربي متهم “بمعاداة السامية”

هبة بريس - متابعة

أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة الفرنسية بباريس ، أمس الخميس قرارا يقضي بتعليق ترحيل إمام مغربي متهم بالتطرف.

وقالت المحكمة أن هذا القرار سيؤثر سلبا على حياته العائلية ، حيث التمست محامية الإمام المغربي “حسن إكويسن” “لوسي سيمون” في تغريدة لها على موقع تويتر، من المحكمة، “حماية الحريات الأساسية” توقيف قرار الترحيل وعبرت عن فرحها قائلة “بعيدا عن صفارات الإنذار الإعلامية، الحق يعلو”.

جدير بالذكر أن وزير الداخلية الفرنسي، أعلن الأسبوع الماضي، طرد الإمام “إكويسن “الذي يعمل بإحدى مقاطعات الشمال بفرنسا، بعد أن اتهمته السلطات الفرنسية بالدعوة إلى الكراهية والعنف ضد اليهود، مرجحة ارتباطه بجماعة الإخوان المسلمين.

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